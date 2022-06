AMBIENTE – ‘Futuri Cittadini Responsabili 2.0’ segnalazione di eccellenza al Premio Basile 2022

Esempio di best practice del territorio siciliano

“Futuri Cittadini Responsabili 2.0 – Cammino educativo di Responsabilità Civile ed Ambientale” vince, per il secondo anno consecutivo, la Segnalazione di Eccellenza del Premio Filippo Basile giunto alla XX edizione nell’ambito “Formazione nella Pubblica Amministrazione, Sezione ‘Reti Formative/Sistemi Formativi’ (http://associazioneitalianaformatori.it/th_event/xviii-convegno-pubblica-amministrazione-e-xx-premio-filippo-basile/).

Il progetto FCR 2.0 è parte delle attività della convenzione tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Associazione per lo Sviluppo SOstenibile e il Centro di Educazione Ambientale di Messina (AssoCEA Messina APS) e, l’Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione sull’Ambiente ed il Territorio (CTS IRSSAT) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in collaborazione con il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) di Palermo. Il progetto è patrocinato da Città Metropolitana di Messina, Ramarro Sicilia, Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa Sicilia), Laboratorio Informazione Educazione Ambientale InFEA e Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità – Agenda2030 (CNESA 2030).

FCR 2.0 quest’anno ha coinvolto oltre 2000 tra alunni e studenti di 17 scuole delle province siciliane. Nell’ambito concorso a loro dedicato sono stati prodotti 48 elaborati con cui alunni e studenti hanno approfondito le problematiche territoriali per dare loro una maggiore e partecipata consapevolezza dei rischi che, in alcuni casi, non sono percepiti. Tra i temi trattati, i terremoti del passato, le buone pratiche per la mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, la difesa della biodiversità e degli alberi, la difesa del suolo, la lotta alla desertificazione e ai cambiamenti climatici, discussi con gli esperti degli enti coinvolti con l’obiettivo di lanciare messaggi efficaci e proposte risolutive all’emergenza clima.

Il progetto è stato inviato ai valutatori del premio Basile dalla Città Metropolitana di Messina come esempio di best practice del territorio siciliano. L’evento conclusivo del secondo anno di progetto è previsto per il 31 maggio 2022 on line e la premiazione delle classi vincitrici avverrà il 6 giugno 2022 a Corleone.