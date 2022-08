CAPO PELORO – Vanto nostro

Prestigioso riconoscimento per Capo Peloro, la costa messinese che si è aggiudicata il primo posto come spiaggia con il miglior panorama del Paese secondo la celebre rivista National Geographic.

Un riconoscimento importante, che permette al mondo di conoscere la meravigliosa costa del messinese da sempre vanto nostrano.

“Spaccando la Sicilia dall’Italia continentale, lo splendido Stretto di Messina è un luogo leggendario: Omero ha ambientato qui parte dell’Odissea . All’estremità nord-orientale della Sicilia, Capo Peloro si trova nel punto in cui i mari Ionio e Tirreno vorticano l’uno nell’altro. Di fronte al paese, la spiaggia, una riserva naturale, è un’ampia e piatta distesa di sabbia, che si dispiega sotto un gigantesco traliccio elettrico, che un tempo era il più alto del mondo (c’è un altro specchio d’acqua in Calabria). . I delfini si scatenano nelle acque cristalline e i pesci spada attraversano lo stretto in estate, mentre la costa calabrese si profila all’orizzonte.” Un estratto della valutazione del National Geographic.

Di seguito la classifica completa:

1 Capo Peloro, Sicilia

2 Baia di Riaci, Calabria

3 Marina di Alberese, Toscana

4 Pescoluse, Puglia

5 Cala Rossa, Sicilia

6 Santa Maria di Castellabate, Campania

7 Spiaggia dei Conigli, Sicilia

8 Spiaggia delle due sorelle, Marche

9 Viareggio, Toscana

10 Maronti, Campania

11 Punta Aderci, Abruzzo

12 Riccione, Emilia-Romagna