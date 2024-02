CARRISTI BROLESI – E’ tempo dei ringraziamenti

Dopo il successo dell’edizione 2024 del Gran Carnevale brolese

La nota dell’associazione L’Associazione Carristi Carnevale Brolese desidera esprimere profondi ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito al grande successo dell’edizione 2024 del Gran Carnevale Brolese. Quest’anno, la nostra comunità ha vissuto una settimana di festa e divertimento straordinaria, e ciò è stato possibile grazie al supporto e all’impegno di molti.

Innanzitutto, desideriamo ringraziare l’intera comunità di Brolo per aver partecipato numerosa a ogni evento e per aver reso il Gran Carnevale Brolese un momento indimenticabile per tutti. Il vostro entusiasmo e il vostro sostegno sono stati fondamentali per il successo dell’evento.

Un sentito ringraziamento va anche al Comune di Brolo, all’Amministrazione Locale ed al Sindaco On. Giuseppe Laccoto, per aver reso possibile la realizzazione del Gran Carnevale Brolese. Il loro costante supporto e la loro dedizione hanno reso possibile la realizzazione di un evento di tale portata.

Desideriamo ringraziare l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, con una menzione speciale per Elvira Amata, per aver promosso il nostro Carnevale a livello regionale e per aver contribuito al suo successo. Un ringraziamento va anche all’Assessore al Turismo del Comune di Brolo, Nuccio Ricciardello, per il suo prezioso sostegno. Il vostro contributo è stato fondamentale nel far conoscere e apprezzare il nostro Carnevale anche al di fuori dei confini locali. Grazie per il vostro impegno e supporto.

Un ringraziamento speciale va anche alla Presidenza dell’ARS Regione Sicilia per il loro interesse e il loro sostegno al Gran Carnevale Brolese. La vostra partecipazione ha contribuito a valorizzare le nostre tradizioni ed a rendere l’evento ancora più speciale per tutti noi.

Infine, vogliamo ringraziare tutti i commercianti che hanno generosamente sostenuto l’evento, tra cui Plastitalia S.p.A.. Il vostro contributo è stato fondamentale per la riuscita del Gran Carnevale Brolese e per la sua promozione.

Un caloroso ringraziamento va alla Scuola Alberghiera di Brolo e all’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Brolo, Tina Fioravanti, per la preziosa collaborazione nell’organizzazione della Festa di Carnevale – Over 70 della nostra comunità. Un ringraziamento speciale va anche all’instancabile Mimmo Scaffidi, che ha guidato con passione e dedizione questa meravigliosa iniziativa.

Desideriamo inoltre esprimere la nostra gratitudine ai commercianti locali per il loro generoso contributo e sostegno:

Alimentari Francesco Antica Panetteria Bar Sport di Camelia Bruno srl Granarolo Carrefour Gliaca di Piraino Decò di Palazzolo Euromarket di Anna Fiori e Piante Ansaldo Fiori e Piante Vitale House Store Le palme La Baita delle Delizie di Luculano Benito La Frutta del Camo di Masi Love Caffè Macelleria Manera Magia dei sapori Mecfea dei F.lli Pinciotta Mondo Copie Ocean Crostacei Pane per i tuoi Denti (Gliaca di Piraino) Pasticceria Antonio Raffaele Pasticceria Ignazio Raffaele Saint’Honore Tipica Vini Monastra

Grazie per il vostro sostegno e contributo nel rendere questa giornata di festa ancora più speciale e memorabile per la nostra comunità!

Desideriamo esprimere un caloroso ringraziamento al Circolo Ricreativo “FORUM 2015”, l’Associazione Contrade Insieme, l’animazione “Bibbidi Bobbidi Bu”, il Parroco Enzo Caruso e la Parrocchia di Brolo, insieme alle suore.

Un sentito ringraziamento al DJ Cesare Scaffidi per aver intrattenuto il pubblico con la sua musica coinvolgente sul palco durante il Gran Carnevale Brolese. Grazie anche agli speaker Roberto Sidoti e Teresa Ricciardello, nonché ai giornalisti Massimo Scaffidi e Salvatore Calà, per aver contribuito a rendere l’evento ancora più speciale con le loro voci e il loro sostegno. Grazie a Giuseppe Pidonti, Eugenio Gammeri, Nino Messina.

Grazie di cuore per aver aperto le porte della vostra comunità e per aver creato un’atmosfera di festa e convivialità in cui tutti hanno potuto condividere momenti di gioia e spensieratezza.

Un grande grazie va alla Pasticceria Ignazio Raffaele, alla Pasticceria Camelia, alla Pasticceria Antonio Raffaele, alla Pasticceria Saint Honoré ed al Central Bar, i nostri amici Santino Monastra e Luciana, che hanno contribuito a rendere ogni momento ancora più gustoso!

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutti i gruppi provenienti dai paesi limitrofi e alle rispettive amministrazioni per aver partecipato e contribuito al successo del Gran Carnevale Brolese. La vostra presenza ha reso l’evento ancora più speciale e coinvolgente per tutti noi.

Inoltre, dedichiamo un pensiero speciale alla nostra cara Luisa. Il suo sostegno e la sua partecipazione passata al Carnevale rimarranno sempre nei nostri cuori e nelle nostre memorie.

Un profondo ringraziamento al Comandante dei Carabinieri, ai Vigili Urbani, alla Protezione Civile, ai Rangers e alla Croce Rossa Italiana – Comitato Tirreno-Nebrodi per il loro prezioso contributo e supporto durante il Carnevale Brolese. Grazie per il vostro impegno nel garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti.

Un caloroso ringraziamento va anche a noi, instancabili carristi, i veri artefici dietro le quinte che hanno dedicato nottate ed impegno costante per il successo del Carnevale. Il nostro duro lavoro e sacrificio personale non sono passati inosservati. Grazie per aver reso possibile la magia di queste giornate di festa e per essere il cuore pulsante dietro ogni sorriso e ogni momento memorabile. Siamo il cuore battente del Carnevale!

In conclusione, desideriamo ringraziare ogni singola persona che ha partecipato, collaborato e contribuito al successo del Gran Carnevale Brolese 2024. Il vostro impegno e la vostra dedizione hanno reso possibile la realizzazione di un evento straordinario che resterà nei nostri cuori per sempre.