CSI – Grande successo per il gran finale della XIV edizione del Dari Tracuzzi all’Ambiente Stadium

Successo per il consueto appuntamento natalizio con il calcio giovanile targato CSI Messina

Grande successo per il gran finale della XIV edizione del Dari Tracuzzi che si è svolta Mercoledi 04 gennaio presso l’Ambiente Stadium di Bisconte. Il consueto appuntamento natalizio con il calcio giovanile targato CSI Messina ha vissuto il suo epilogo al termine di un pomeriggio di grande calcio e partecipazione con tantissima la gente assiepata sugli spalti che ha incitato senza sosta i piccoli atleti che si sfidavano in campo, contribuendo al clima di festa e sportività che ha caratterizzato la XIV edizione del Dari Tracuzzi. Presenti tra gli altri il delegato provinciale della Federazione Italiana Giuoco Calcio di Messina Leonardo La Cava e, ovviamente, i genitori del piccolo Dari, il padre Lillo e la mamma Dora. Il successo di questa edizione è dettato soprattutto dall’enorme partecipazione della società sportive, oltre una dozzina quelle iscritte che hanno formato 54 organici con oltre 1000 ragazzi che hanno lottato per vincere nelle 7 categorie diverse di questa edizione. Grande momento partecipativo alla fine delle diverse finali per le premiazioni dei vincitori e non solo. A presentare l’atto finale della manifestazione è stato il giornalista e amico del Centro Sportivo Italiano, Pietro Di Paola che ha premiato le società vincitrici e l’atteso momento dell’estrazione dei premi presenti con l’incasso che è stato devoluto a una delle associazioni cittadine.

Di seguito i primi tre classificati delle varie categorie.

UNDER 8

Messina Sud Città di Santa Teresa Aga Messina

PRIMI CALCI

Accademia Messina Aga Messina Messina Boys

UNDER 10

Messina Sud Scuola Calcio Sicilia Giallo Punto Luce Nero

PULCINI

Sporting Atene Kids Accademia Messina Rosso Aga Messina

UNDER 12

Sporting Atene Kids Accademia Messina Messina Sud

ESORDIENTI

Aga Messina Accademia Messina Rosso Sport Projetc Academy

UNDER 14