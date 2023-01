DENTRO LA FIERA – Le foto dell’inaugurazione della Fiera del Salame e dei prodotti tipici Val di Sant’Angelo

L’inaugurazione questo pomeriggio. Al taglio del nastro insieme al sindaco Francesco Cortolillo, tanti suoi colleghi del comprensorio e gli onorevoli Germanà, Laccoto e Galluzzo.

XXVIII edizione Fiera Regionale del Salame e dei prodotti tipici agro-alimentari Val di Sant’Angelo – Sapori di Sicilia il 5 e 6 gennaio 2023. A Sant’Angelo di Brolo, nel cuore dei Nebrodi.

Qui sono stati allestiti gli stand dedicati ai prodotti agroalimentari tipici. Naturalmente grande attenzione sarà data a “sua maestà” il salame di Sant’Angelo, conosciuto e apprezzato ormai a livello internazionale.

L’evento è una vetrina privilegiata e un palcoscenico importante per le Aziende siciliane produttrici di diverse tipologie (salumi, formaggi, olio, vino, miele, dolci, birra, ma anche erbe tipiche etc.) di prodotti tipici, che negli anni hanno costituito una base fondamentale dell’economia siciliana, affermandosi sui mercati di tutto il mondo per l’indiscussa qualità e genuinità e per le antiche tecniche di lavorazione, che le confermano come sapienti depositarie di memorie secolari.

Una buona occasione inoltre per visitare Sant’Angelo di Brolo e i suoi beni culturali, una trentina di chiese, conventi, una torre saracena, il Museo degli Angeli e il Museo diocesano di Arte sacra.

