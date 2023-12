DOLCI DI NATALE – Quelli dell’Isola della Rose, la pasticceria di Blanco, distribuiti sui nebrodi da Liquoriamo

L’Amore? É il supremo dei godimenti, ma è anche trappola pericolosa. Eppure, questa follia, l’Amore è la molla che fa agire tutti; la bella Angelica, donna volubile e sensuale, ne è l’emblema; tutti la inseguono.

Rinaldo la ama non ricambiato, Orlando impazzisce di gelosia per lei e vagherà senza senno per buona parte dell’opera . Ma dove finisce il dolore dedicato a chi abbiamo amato inutilmente? Ariosto inventò così la sua Luna, come prolungamento della Terra, un archivio in cui finisce tutto ciò che è stato perduto sulla Terra. Astolfo vola lì a recuperare il senno di Orlando; e vi trova città scomparse, sospiri di innamorati, il tempo perduto nel gioco.

Secondo una leggenda popolare, è proprio Carlo Magno che si attribuisce il battesimo di questa località, Capo d’Orlando, nel nome che tutti oggi conosciamo, il quale dopo essere stato in pellegrinaggio a Gerusalemme, fece tappa in Sicilia, durante il suo viaggio di ritorno, fermandosi per ammirare le splendide bellezze della costa siciliana.

Arrivò prima a Palermo, per poi dirigersi verso la parte Orientale dell’isola, fino a fermarsi nell’antica Agatirno, rimanendo folgorato dallo splendido paesaggio ammirato dal promontorio in cui oggi sorge il santuario di Maria Santissima di Capo d’Orlando. Felice della scoperta appena compiuta, Carlo Magno volle intitolare questa località in onore del paladino Orlando.