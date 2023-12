LUX IN TENEBRIS – Il Parco Archeologico di Tindari presenta la rassegna natalizia

Il concept prevede installazioni di luci, recital e concerti nei luoghi più rappresentativi del Parco

Tindari – La luce squarcia le “tenebre”: è un bagliore di speranza, un messaggio di pace che si diffonde, propiziatorio e augurale, sui monumenti simbolo dei siti del Parco Archeologico di Tindari e sui luoghi più rappresentativi. Dopo il successo riscosso dalla rassegna “Il Sorriso degli Dei” e per la prima volta dalla sua costituzione, il Parco, diretto dall’architetto Anna Maria Piccione, lancia una rassegna natalizia.

Si chiama “Lux in Tenebris” il nuovo concept ideato dalla direttrice artistica Anna Ricciardi, che prevede installazioni di luci, recital e concerti nei siti archeologici del Parco durante l’intero periodo delle festività natalizie. «Da Tindari – spiega Anna Ricciardi – si irradierà una luce che illuminerà tutti i siti del Parco, portando ovunque un messaggio di pace e di speranza. Sarà una grande isola di luce, augurale e propiziatoria. L’obiettivo è di celebrare la sacralità della vita, oggi dilaniata dalle guerre che imperversano nel mondo». Per l’occasione, grazie alla collaborazione stretta con il Consorzio Intercomunale Tindari-Nebrodi, il 24 dicembre e il 5 gennaio verrà anche illuminato il grande scoglio situato al largo del Golfo di Patti. (L’ultima volta accadde nel 1615, ben 408 anni fa).

La rassegna è organizzata dal Parco Archeologico, ma si avvale della collaborazione di tante realtà istituzionali e associative, tra cui la “Daf produzioni” (Teatro dell’esatta fantasia), grazie alla quale è stato possibile realizzare una programmazione, nell’ambito di “Lux in Tenebris”, interamente dedicata a bambini e ragazzi. Una rete, già sperimentata in occasione della precedente rassegna, che intende divulgare e promuovere, attraverso l’arte e la cultura, la conoscenza dei siti che compongono il Parco Archeologico (lanciando al contempo messaggi universali), secondo un modus operandi ormai divenuto tratto distintivo dei vertici dell’Ente.

«Con “Lux in Tenebris” – è il commento dell’arch. Anna Maria Piccione – proseguiamo lungo il percorso già tracciato, con l’obiettivo di valorizzare gli straordinari siti del Parco Archeologico attraverso la realizzazione di eventi performativi e installazioni all’interno dei siti stessi, trasformando i monumenti in straordinarie scenografie naturali. In occasione del Natale abbiamo voluto lanciare anche un concreto messaggio di pace, cercando di trasmettere valori universali come la speranza e il riscatto. Ringrazio i partner istituzionali, le Pro Loco e le associazioni che hanno creduto in questo progetto e che continuano, assieme a noi, ad alimentare questa straordinaria rete culturale».

Di seguito il programma della rassegna:

20 Dicembre:

Villa Romana di Patti Marina, ore 18.00: vernissage, Installazione Natività dei maestri Giuseppe Pizzardi e Valeria Ingrassia; mostra Presepi al museo (a cura della Pro Loco di Patti).

Villa Bagnoli di Capo d’Orlando, ore 16.00: installazione Fiat Lux (tecnica mista su legno) di Giacomo Miracola (a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Capo D’Orlando).

Grotta di San Teodoro, Acquedolci, dalle ore 9.00 alle 16.00: Installazione Nativitas (a cura della Pro Loco e dell’Associazione Rangers International ODV di Acquedolci).

24 Dicembre e 5 Gennaio:

Illuminazione dello scoglio di Patti (1615; 2023); rievocazione spagnola (a cura del Consorzio intercomunale Tindari – Nebrodi e della Proloco di Patti).

Dal 25 Dicembre al 1 Gennaio:

Lux In Tenebris et Pax ominibus, illuminazioni notturne speciali dedicate alla pace nei siti e sui monumenti del Parco: Teatro Greco di Tindari, Castello di Tripi, Villa romana di Terme Vigliatore, Chiesa di San Francesco (Patti), Chiesa di San Nicolò di Bari (Gioiosa Marea), Faro di Capo d’Orlando, Grotta di San Teodoro (Acquedolci), Il Milite (San Fratello), Porta a Terra (Tusa).

27 Dicembre:

Chiesa S. Maria delle Grazie (Alesa – Tusa) e Masseria, ore 15.30: Presepe vivente (a cura della parrocchia Maria SS Assunta, parrocchia Maria SS della Catena, Arci, Ltt e Comune di Tusa). A seguire: “Bagliori”, recital. Testi da Pitrè, Seneca, Gianfranco Perriera e Michele Perriera. Voce narrante Cinzia Maccagnano, fiati Fabio Sodano.

30 Dicembre:

Tindari, ore 18.00: La notte della Cometa, alla scoperta del cielo di Tindari, con l’astronomo Mario Giuseppe Guarcello (a cura dell’INAF Osservatorio Astronomico di Palermo e della Pro Loco di Tindari, con la collaborazione di Carmelo Algeri).

5 Gennaio:

Teatro Greco di Tindari, 11,30: Gran Concerto di Capodanno, musiche da Strauss a Puccini (Coro Lirico Siciliano, in collaborazione con Parco archeologico di Tindari e Orchestra Filarmonica della Calabria).

Antiquarium Villa Romana di Patti Marina, 17,30: Lux in Tenebris, cantata per due voci, con Cinzia Maccagnano ed Elio Crifò. Fiati Antonio Putzu.



Special edition: Il Parco incontra i bambini e i ragazzi, con la produzione di Daf (Teatro dell’esatta fantasia).

Parole della Notte, monologo teatrale di narrazione ispirato al Libraio di Selinunte, di Vecchioni:

– 21 Dicembre, ore 10.00, Auditorium Giovanni Verga, Acquedolci

– 21 Dicembre, ore 16.00, Museo Ermenegildo Latteri, San Fratello.

– 28 Dicembre, ore 17.30, Auditorium Chiesa San Vincenzo Martire, Tripi.

– 03 Gennaio, ore 16.30, Sala teatrale chiesa S. Maria dello Spirito, S. Giorgio di Gioiosa Marea.

La leggenda del Natale scongelato, di A. Campolo e G. Drago, con Claudia Zappia e Antonio Previti:

– 29 dicembre, ore 18.00, Teatro allo Scalo, Capo D’Orlando.

(L’apertura dei siti segue gli orari: 09.00 – 16.00).

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, eccetto il Gran Concerto di Capodanno al teatro greco di Tindari. (Biglietti disponibili online e in tutti i punti vendita TicketOne, Box Office Sicilia e Tickettando).

Si ringraziano il comandante Luca Torcigliano e la Capitaneria di Porto di Milazzo, Michele Mastronardi Hotel La Playa di Patti, Maria Letizia, lo staff dell’Archivio Storico Patti e la ditta Germanò Service.