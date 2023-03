FARE PROMOZIONE TURISTICA – Brolo …”Esplora il tesoro nascosto della Sicilia, gioiello medievale sulla costa saracena”

L’assessore al turismo Nuccio Ricciardello lancia il progetto sponsorizzazione turistica. “Esplora il tesoro nascosto della Sicilia: Brolo, un gioiello medievale sulla costa saracena”.

La giunta ha assegnato oggi le risorse economiche

Dalle note dell’atto deliberativo:

Premesso che il Comune di Brolo intende favorire lo sviluppo turistico e la promozione del suo territorio attraverso l’utilizzo dei social media, le foto e i video, la realizzazione di una guida on-line del paese finalizzata a favorire, altresì, la creazione di pacchetti turistici da parte dei tour operator; Che si ritiene opportuno predisporre, parimenti, video promozionali e creare una galleria on-line di foto da reperire anche attraverso l’organizzazione di un concorso al fine di ottenere una raccolta utile ad implementare l’immagine del paese sui social media; Che contestualmente è fondamentale creare un account Instagram ed una pagina Facebook da gestire in sinergia con l’Ufficio Turistico Comunale; Che si intende altresì promuovere con l’utilizzo di canali telematici (ad es. Google My Business) il paese sui motori di ricerca e sui siti web di viaggio; Che le suddette iniziative si propongono quindi di sviluppare nuova economia, con conseguenti ricadute positive non solo nel settore turistico ma anche sull’intera comunità;

Il progetto prevede una durata non inferiore a 15 mesi

Così l’assessore Ricciardello, ha dato mandato all’ufficio turistico di predisporre gli atti affinchè il progetto attraverso una qualificata agenzia di comunicazione, diventi operativo. Primo atto concreto è stato l’assegnazione delle somme che ammontano complessivamente ad euro euro 1.037,00.

Per l’assessore Ricciardello, utilizzare anche il web per dare forza all’immagine turistica di Brolo e alla programmazione della manifestazioni che qui si organizzano sarà certamente una strada da percorrere per dare forza all’immagine attrattiva del paese. Uno strumento che servirà, evidenzia Ricciardello anche agli imprenditori ed ai commercianti, e aggiunge, “lavorando insieme raggiungeremo importanti obiettivi”