FICARRA – Parlando di produzione della seta

Sabato 28agosto a Palazzo Milio si è svolta la presentazione del volume di Salvatore Sutera “La produzione della seta in Sicilia”

Il libro si propone di portare alla conoscenza del lettore nuove fonti d’archivio sulla produzione della seta in Sicilia, prendendo spunto dalla storia di un contesto territoriale molto particolare, collocato nel cuore dei monti Nebrodi, la Valle del Fitalia e i suoi antichi paesi: Galati Mamertino, Longi, Frazzanò, Mirto, Rocca di Caprileone, San Salvatore di Fitalia.

E quindi interessa anche Ficarra ed il suo territorio

La produzione della seta servì anche ai contadini e alla gente umile, che trasse da questa attività imprenditoriale un’importante fonte di guadagno utile per sfamare la propria famiglia o acquisire piccole somme per la raccolta della fronda (foglia del gelso).

Non solo: ad approfittarne furono anche degli intermediari al servizio dei baroni: campieri, gabelloti, esattori, metatieri, tutti impegnati nel controllo della produzione o della vendita di uova-baco, bozzoli e seta.

Questo importante treno dell’economia regionale, per i suoi introiti e per il ricco mercato internazionale sviluppato, avrebbe potuto portare la Sicilia a un lancio di tipo industriale, che, però, non avvenne.

Il libro pone diversi interrogativi sui motivi di questo mancato processo di sviluppo economico siciliano.

30 lunedì

Al FAC Auditorium Comunale (Sotto parcheggio via IV Novembre) si svolgerà il Concerto di Carlo Aonzo promosso dal Conservatorio di Musica “A. Corelli” di Messina

Il 31 martedì

A Palazzo Milio h. 19:30 la Presentazione del libro di Francesco Calanna “Dalla riforma agraria alla costituzione della banca della terra” ed a seguire il Concerto Nino Nobile live

