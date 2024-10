FLORESTA – Un Salotto Politico-Culturale tra Acqua, Agricoltura, Sviluppo e Turismo

Anche questa è Ottobrando 2024

Ottobr’è – è a Floresta

La manifestazione “Ottobrando” si conclude con successo a Floresta, il comune più alto della Sicilia, situato a 1.275 metri di altitudine.

Oggi, la quarta giornata conclusiva, dell’evento ha visto migliaia di partecipanti riuniti per celebrare i prodotti del territorio, mentre in piazza si svolgeva un salotto politico-culturale per discutere di tematiche di grande rilevanza per il futuro della regione.

Tra gli ospiti presenti, a fare gli onori c’era il sindaco Antonino Stroscio, il senatore Nino Germanà, gli assessori regionali Salvatore Barbagallo ed Elvira Amata, e gli onorevoli all’Assemblea Regionale Siciliana, Luca Sammartino e Giuseppe Laccoto.

Il dibattito odierno, all’interno del nuovo contenitore “Ottobr’è” si è concentrato su tre argomenti cruciali: acqua, agricoltura e turismo, e la partecipazione di figure politiche e istituzionali di rilievo ha arricchito il programma della giornata, portando l’attenzione su temi di interesse pubblico e soluzioni possibili per le sfide che il territorio deve affrontare. In particolare, si è parlato delle problematiche legate all’approvvigionamento idrico, che in molte aree dell’isola rappresentano un fattore critico, così come delle iniziative per sostenere l’agricoltura di qualità e promuovere un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Questi settori rappresentano non solo le risorse fondamentali del territorio dei Nebrodi, ma anche gli elementi chiave su cui costruire un futuro sostenibile e prospero. L’incontro ha offerto un’opportunità per discutere delle strategie necessarie per migliorare la gestione delle risorse idriche, potenziare l’agricoltura locale e valorizzare il turismo.

Ritornando ad Ottobrando

La rassegna, che si svolge annualmente a Floresta, ha come obiettivo principale la promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici, con una particolare attenzione alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali. Ogni anno, “Ottobrando” attrae un numero sempre maggiore di visitatori, contribuendo a far conoscere i Nebrodi e le eccellenze che questa regione montana ha da offrire. I prodotti locali, tra cui funghi, formaggi, salumi e dolci tipici, sono al centro di una festa che esalta la cultura rurale e le tradizioni della Sicilia.

Comunità e Accoglienza

Floresta, grazie alla sua posizione strategica e alle sue caratteristiche paesaggistiche uniche, rappresenta un punto di riferimento per chi ama la natura, la montagna e i prodotti tipici siciliani. Manifestazioni come “Ottobrando” non solo rafforzano il senso di comunità, ma stimolano anche il dibattito su come coniugare sviluppo economico e tutela ambientale.

