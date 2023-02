Giuseppina Laguidara, fun­zio­na­rio del Co­mu­ne di San­t’An­ge­lo di Bro­lo, è attualmente re­spon­sa­bi­le dei­ ser­vi­zi di Sport, Tu­ri­smo, Spet­ta­co­lo e Ser­vi­zi Sco­la­sti­ci. Diplomata al Conservatorio, lau­rea­ta in Eco­no­mia è esper­ta in di­ver­si am­bi­ti del­la cul­tu­ra, gior­na­li­sta ha anche dato alle stampe, recentemente, il suo li­bro “La Co­mu­ni­ca­zio­ne come ser­vi­zio (AL) pub­bli­co e alla tra­spa­ren­za”.

Da poco fa parte del Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani ( S.A.G.I), confederato con l’Unione dei Sindacati Autonomi Europei, una nuova voce sindacale nel panorama del giornalismo italiano che è diretto dal Segretario Nazionale Nino Randisi. In quest’ambito si è subito distinta, andando a ricoprire l’incarico del Di­par­ti­men­to del­le At­ti­vi­tà Cul­tu­ra­li ed Ar­ti­sti­che nella Sicilia orientale.

Segretario provinciale, per Messina, del Sagi è Massimo Scaffidi.

LUSINGATA E COMMOSSA PER LA NOMINA RINGRAZIO I RESPONSABILI NAZIONALI DEL SAGI PER LA FIDUCIA – ha commentato la Laguidara, aggiungendo – UN IMPEGNO CHE CERCHERÒ DI ONORARE COLLABORANDO CON QUANTI AMANO LA NOSTRA MERAVIGLIOSA TERRA DI SICILIA.