ITTICA – 2100 There’s no time waste

Al festival – in programma al porto di Capo d’Orlando – sarà presentato il documentario, girato in 22 siti costieri della Sicilia tra cui Capo d’Orlando, di Fabrizio Antonioli

Il documentario, prodotto da Fabrizio Antonioli, associato all'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Cnr (Cnr-Igag), e Thalassia Giaccone, Stazione Zoologica Anthon Dohrn, e sceneggiato da Martina Camatta, attraverso i contributi di scienziati ed esperti, intervistati nel film, ci mostra un quadro composito degli effetti che i cambiamenti climatici, passati e attuali, hanno prodotto sia sugli ambienti, che sulle risorse naturali in 26 siti emersi e sommersi delle coste siciliane. Da segnalare che due terzi dei siti illustrati sono stati oggetto di pubblicazioni scientifiche dei produttori. "2100" è l'anno che la scienza utilizza per simulare scenari ambientali futuri attraverso la proiezione dei dati raccolti fino a oggi. Il documentario ci proietta in un orizzonte futuro aiutandoci a comprendere i cambiamenti che potrebbero avvenire sui nostri mari e le nostre coste. Un futuro che è ancora nelle nostre mani. La proiezione del documentario ha la finalità di discutere il problema delle variazioni del livello del mare e della biodiversità del Mediterraneo legati ai cambiamenti globali e per condividere una visione ampia sui possibili rimedi. Prezioso l'intervento di La proiezione del film rientra nel programma del Festival che il Porto di Capo d'Orlando Marina ospiterà. Due giornate ricche e piene di eventi per il Festival della valorizzazione del patrimonio ittico siciliano.

Il programma prevede varie attività che si svolgeranno nell’arco di due giornate:

sabato 7 Ottobre: la mattinata si aprirà con il Workshop “Custode del mare per un giorno” e, a seguire, ITTI Talk, il convegno su “Aziende ittiche multifunzionali e sviluppo di Start-Up innovative: nuove sfide e soluzioni operative”

Questa giornata si concluderà con l’appuntamento di Show Cooking e degustazione con lo Chef Domenico Perna .

domenica 8 Ottobre:

la giornata si aprirà con il Workshop “Custode del mare per un giorno” per poi proseguire, nel tardo pomeriggio, con la presentazione e la proiezione del docu-film 2100, THERE’S NO TIME TO WASTE. A seguire il convegno ITTI Talk sulla Sostenibilità e innovazione della filiera ittica siciliana.

Il Festival si concluderà con lo street food e il live show della band Orlandina “Evergree