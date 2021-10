LA SITUAZIONE – Maltempo, il ciclone Apollo colpisce. Siracusa in ginocchio, la popolazione invitata a non uscire

La perturbazione ha colpito in pieno le aree di Siracusa Priolo, Melilli, Floridia e Augusta. Nelle ultime sei ore sono caduti oltre 120 millimetri di acqua e, addirittura, per alcuni fluviometri anche 150 millimetri. La perturbazione si sta spostando a nord, ma non sappiamo in che modo colpirà e con quale intensità”. Lo afferma il capo del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, facendo un punto sull’emergenza meteo nella parte orientale dell’isola.