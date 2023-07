L’ITALIA CONQUISTA I VIDEOGIOCHI – Ecco i titoli che sono stati ambientati nel Belpaese

I migliori videogiochi ambientati nella Penisola

Spesso ammiriamo i videogiochi con la voglia di sognare, e di calarci in una realtà immaginaria slegata dalla nostra. Eppure, altrettanto spesso dimentichiamo che i videogames di frequente si ispirano a storie reali, sebbene siano molto romanzate, e a luoghi specifici della realtà quotidiana. Ebbene, alcuni di questi luoghi si trovano proprio in Italia, e noi oggi scopriremo insieme i titoli che sono stati ambientati nella Penisola.

Si comincia con un capolavoro del calibro di Assassin’s Creed 2, un videogioco che ha pescato a piene mani dall’Italia e dalle sue bellezze paesaggistiche. Questo titolo, che probabilmente avrà un nuovo sequel in futuro, può infatti contare su ambientazioni prese da città famose come Roma, Firenze, Venezia, Forlì, San Gimignano e Monteriggioni. Come se non bastasse già questo, ci sono molti territori appartenenti a regioni come la Toscana, e zone come gli Appennini e la Romagna. È inoltre possibile visitare alcune delle meraviglie architettoniche ospitate dalla Penisola, come nel caso della Basilica di Santa Croce, giusto per fare un esempio concreto, insieme al Palazzo Ducale e molti altri edifici.

Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo un grande classico dei videogiochi: Tomb Raider 2. Si tratta di un vero e proprio cult del gaming sulle console di vecchia generazione, e gli appassionati sapranno già che il titolo è in parte ambientato a Venezia. Pur avendo qualche annetto, Tomb Raider 2 riesce a riprodurre fedelmente le fattezze della città e dei suoi vicoli, creando così un’atmosfera che ancora oggi è capace di rapire gli appassionati.

Sul terzo gradino del podio, ecco Viva l’Italia. Si tratta di una slot machine presente su una delle piattaforme più commentate dai blog come 888, specializzata in gambling. Non è una semplice slot ma una sorta di viaggio alla scoperta delle grandi meraviglie della Penisola, dal Colosseo fino ad arrivare alla Torre di Pisa. In sintesi, grazie ai rulli di questa macchinetta virtuale è possibile lanciarsi alla scoperta delle principali meraviglie del Belpaese.

Si chiude con un altro capolavoro a tinte quasi vintage, come Gran Turismo 4, che ospita alcune piste in circuiti e in regioni italiane, come la Lombardia. Con le migliori macchine sarà possibile scendere nelle piste ambientate all’interno delle città più famose, all’interno di un Paese come l’Italia che ha un rapporto speciale con le corse automobilistiche. In realtà la classifica vede la presenza di tantissimi giochi che ospitano delle ambientazioni con chiari riferimenti all’Italia. In questa lista non mancano ad esempio gli sparatutto in prima persona come Battlefield e Call of Duty, e lo stesso discorso vale per altri videogame di spessore come Steep e Gran Turismo 5 con i sampietrini romani.