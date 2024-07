MILAZZO – Al castello l’arte di Anna Parisi nell’evento “E20MYLAE”

Al Castello di Milazzo dal 12 al 14 luglio

Nella cornice del Castello di Milazzo dal 12 al 14 Luglio 2024 si svolgerà l’evento “E20Mylae”: un percorso sensoriale con oltre 90 aziende di food and wine d’eccellenza provenienti da tutta la Sicilia.

Tre serate di qualità enogastronomica e cultura siciliana con ospiti speciali e artisti.

Anna Parisi che curerà anche la direzione artistica, invita a esplorare un mondo ancestrale dove simboli onirici prendono vita, grazie a forme e oggetti; Una grande istallazione artistica realizzata con materiali di riciclo invita tutti a diventare parte di un “gioco” che aiuterà a scoprire sé stessi attraverso interpretazioni infinite.

L’installazione che sarà esposta al centro del Mastio diventa oggetto e soggetto per congelare nel tempo l’immaginazione di altri artisti: Michele Isgrò coinvolto per la direzione di posa e fotografia creativa di alcune modelle che si alterneranno nelle tre serate intorno all’opera suscitando stimoli e spunti per immagini emozionali.

“L’invito a E20Mylae, ha dichiarato Anna Parisi rappresenta per me una nuova esperienza in cui materiali di riciclo come carta e stoffa, diventano ancora una volta punti di riferimento e banco di prova. Ho pensato di trasformare l’installazione statica in dinamica con l’interazione di modelle da fissare nel tempo con gli scatti di Michele Isgrò.

Sentivo l’entusiasmo con cui Verdiana Venuto, amministratore di E20Divini, mi parlava delle serate al mastio, ascoltavo i suoi progetti alla scoperta e riscoperta di gusti, profumi e storia; intanto la mia “visione” prendeva vita, materializzandosi in una spirale di emozioni il cui punto focale era un intreccio di simboli che inneggiano alla rinascita”.

Un altro straordinario Artista presente sarà l’Architetto Salvo Currò, che ha generosamente concesso l’uso di uno dei suoi disegni per stampare maglie speciali che saranno in vendita durante le tre serate. Il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto al MuMa, Museo del Mare di Milazzo.

Tra gli ospiti speciali Giusi Battaglia che aprirà la manifestazione, e Lello Analfino che chiuderà le serate con la sua acustic performance.

A completare l’esperienza, oltre ai vini, ci saranno gli oli Extravergine d’oliva del territorio, show cooking, Masterclass, convegni dedicati e una selezione di prodotti locali curati da Slow Food da poter assaggiare.

Maggiori informazioni sul sito di E20Divini