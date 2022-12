MILAZZO – Al Majorana il seminario “Narciso e Narcisi, le mille facce del narcisismo patologico”

Seminario “Narciso e Narcisi, le mille facce del narcisismo patologico” – Al Majorana si discute e si analizza lo “splendore apparente” del narcisismo e della sua quota patologica

Importante incontro formativo, di riflessione e confronto, martedì 6 dicembre 2022 alle ore 10:30, nei locali dell’istituto Majorana di Milazzo sul tema” Narciso e Narcisi, le mille facce del narcisismo patologico” nell’ottica di una sempre attenta e necessaria campagna di sensibilizzazione della cultura del rispetto, dei diritti umani, della parità di genere e del valore fondamentale della formazione permanente.

Relatori alla tavola rotonda saranno illustri esponenti del mondo accademico e istituzionale del territorio, quali la dott.ssa Gaetana D’Agostino, Presidente dell’Ordine Regionale degli Psicologi e Consigliera d’Indirizzo Generale dell’Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza degli Psicologi; il dott. Ivan Formica, Docente di Fondamenti di Psicologia Dinamica, Psicologia Sociale e di Comunità e di Psicologia Sociale al corso di studio triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche e di Teoria e Tecniche del Colloquio Psicologico al corso di laurea magistrale in Psicologia e Neuroscienze Cognitive dell’Università degli Studi di Messina, socio ordinario dell’AIP (Associazione Italiana di Psicologia), membro del Direttivo Nazionale del Collegio dei Professori e Ricercatori di Psicologia Dinamica. Relazionerà sul tema “Narcisismo e Bisogno affettivo patologico”; la dott.ssa Shara Pirrotti, scrittrice, dottore di ricerca in storia medievale, archivista, paleografa, diplomatista e filologa classica. Ha ottenuto borse di studio e contratti di ricerca presso le università di Catania, Messina, Bari, Vienna, Tokyo e presso il centro di studi francescani di Assisi. Ha insegnato Storia della Sicilia presso l’Università di Palermo. Ha, inoltre, curato trascrizioni paleografiche di pergamene e documenti inediti di epoca medievale, moderna e contemporanea. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, eminentemente su argomenti di storia, agiografia, letteratura italiana, architettura e filologia classica. Attualmente frequenta la libera università Unialeph, fondata e diretta da Mauro Scardovelli. Autrice del Libro “Guariti per amare” Le vittime del Narcisismo si raccontano, relazionerà sul tema omonimo partendo dalle testimonianze contenute nel suo libro; il dott. Stefano Agosta Professore Associato di Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, titolare degli insegnamenti di Diritto costituzionale e Diritto costituzionale dell’Unione Europea (corso di laurea magistrale in Giurisprudenza) nonché di Diritto costituzionale (corso di laurea triennale in Giurista d’impresa e Scienza delle investigazioni private) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. Componente del collegio di Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Messina o Componente della Commissione elettorale di Ateneo. o Componente dell’Editorial board della rivista BioLaw Journal (Università di Trento). Relazionerà sul tema: Il Narcisismo corre sul web: la tutela della persona al tempo dei social network; l’avv. Penalista Bonaventura Candido, Presidente della Camera Penale del Tribunale di Messina, segretario del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense della Corte d’Appello di Messina, Componente Osservatorio Doppio Binario e Giusto Processo dell’Unione Camere Penali Italiane. Relazionerà sul tema La tutela delle vittime, il codice rosso e le associazioni antiviolenza; la dott.ssa Lara La Rosa, Vice Questore Dirigente Commissariato di Polizia di Milazzo. Componente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato. Relazionerà sul tema Ammonimento e App YouPol; il dott. Sergio Minniti, Psicologo e psicoterapeuta, Docente di Pscicologia delle Emozioni e delle Motivazioni presso l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona di Roma, responsabile dello sportello di ascolto dell’ITT E. Majorana.

Sarà possibile seguire l’evento utilizzando il seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=TWujUqDh8Gw