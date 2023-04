MOSTRE – L’Associazione Culturale Spazioquattro presenta “Niente di personale” Nunzio Di Dio

Associazione Culturale Spazioquattro, dal 22 al 28 aprile

Il fatto che sia la sua prima personale di fotografia, non deve trarci in inganno, Nunzio Di Dio è innamorato della fotografia da sempre, soprattutto del bianco e nero. Sviluppa da sempre le foto, nonostante sia passato da anni al digitale, e così sabato 22 aprile si presenterà nei locali dell’Associazione Culturale Spazioquattro con una mostra personale di fotografia dal titolo “Niente di personale”. Anche il titolo può trarre in inganno, perché nella realtà ogni foto è sempre una visione personale di quanto ci scorre sotto gli occhi. Nunzio Di Dio ha un passato molto ricco di viaggi e di esperienze che vanno dal mondo dei motori alle manifestazioni religiose, ma in questa occasione si proporrà con quella che è la sua vera passione, la fotografia di architettura. Messina e Provincia sono gli spazi prediletti dove il fotografo preferisce catturare ed evidenziare, nelle sue foto, il lato migliore dei luoghi, fedele al motto che la bellezza educa più del brutto. Saranno 24 le foto a colori esposte, che rappresentano scorci fotografici che vanno dal Piemonte alla Sicilia, dove a volte le prospettive esasperate, dovute all’utilizzo quasi sempre obbligato del grandangolo, ci faranno godere di panorami con tagli geometrici studiati e sorprendenti. Niente di personale, un titolo che vuole essere un modo per celare una professionalità nel creare foto, foto che si potranno ammirare fino a venerdì 28 aprile nei locali di via Ghibellina 120 a Messina, con orari dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 20.00 e domenica dalle 10.30 alle 12.30.

