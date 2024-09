NINO GERMANA’ – Riunisce a Catania il Gotha siciliano della Lega

Il neo commissario regionale Nino Germanà ha riunito a Catania i deputati della Lega – Salvini Premier eletti in Sicilia.

Tra i presenti insieme a Luca Sammartino, anche Pippo Laccoto, Mimmo Turano e Valeria Sudano

dalla nota di Nino Germanà

“Stiamo lavorando alla riorganizzazione del partito puntando sul lavoro dei nove commissari provinciali che avranno il compito di radicarsi sui territori e sulla struttura regionale che mi dovrà affiancare per dare maggiore impulso all’attività della Lega in Sicilia”, dichiara Germanà che annuncia l’avvio di “una campagna straordinaria di tesseramento che si concluderà entro l’anno con il congresso regionale”. “In più occasioni ho ribadito che abbiamo una classe dirigente che tutti ci invidiano: sei deputati regionali tre deputati alla camera un senatore ed un europarlamentare e centinaia di amministratori circa 400 tra sindaci consiglieri assessori pronti a migliorare il risultato straordinario raccolto alle elezioni europee”, aggiunge il neo commissario regionale. Ho voluto organizzare la prima riunione con i deputati perché ognuno di loro rappresenta fette di territorio importanti, le prossime riunioni vedranno protagonisti amministratori eletti e militanti del nostro partito”, spiega Germanà. “Con i deputati abbiamo fatto il punto in vista del vertice di maggioranza che si terrà, come di consueto, in concomitanza con la ripresa dei lavori di aula, un momento di confronto utile per calendarizzare gli impegni presi con i siciliani. E’ nostra intenzione rilanciare l’azione amministrativa a partire da diversi ddl depositati dalla Lega che fanno parte dell’accordo di governo sottoscritto con il Presidente Schifani”, dice Germanà che annuncia per la fine di ottobre in Sicilia “una kermesse del partito, alla quale sarà presente il vice premier Matteo Salvini ”.