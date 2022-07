OCCASIONI – Il Programma estivo di Ficarra… per scoprire questo splendido paese

Eventi, concerti, mostre, arte, libri e cultura. Pronto il calendario “Estate a Ficarra” per il mese di Luglio. Le anticipazioni di Agosto.

Una scelta che vede il coinvolgimento importante del tessuto urbano del paese, in stretta relazione con i processi di trasformazione sociale e culturale in atto a Ficarra.

In questa logica si deve leggere anche la stesura del programma estivo, dove superate logiche “antiche” si punta a quella che può essere considerata “l’eredità” dell’evento, nel tracciare il nuovo profilo dell’accoglienza che il paese si è costruito.

Obiettivo, oltre all’immediata fruizione della piacevolezza dell’evento stesso, spiega Mauro Cappotto è quello di costruire “reti” che sono molto importanti per valorizzare l’immagine che si crea, attraverso anche un incontro.

Ficarra viene percepita con una immagine di paese vivibile, attento al suo patrimonio architettonico, accogliente, generatore di interessi. Basti pensare che da zero ristoranti, negli ultimi anni, ha assunto un ruolo, nella gastronomia nebroidea, di primo piano.

Un aspetto da non trascurare con ripercussioni su tanto altro.

Ed anche attraverso le manifestazioni di questo calendario estivo la cittadina verrà percepita come città verde; che ospita, che riceve, che si promuove, in una politica di piccoli passi, di attenzione… di stile.

Un paese che, dice spesso il sindaco Basilio Ridolfo, oggi guarda anche a quel sistema di “reti”. E lui evidenzia quelle verso “il basso”: dove si parla formazione nelle scuole; di manifestazioni tematiche collegate; di collegamenti, di servizi per i giovani e per la rivalutazione dei “mestieri” in grado, in maniera collegiale, di utilizzare un programma estivo per supportare la diffusione dell’immagine dei luoghi a tutti i livelli.

Nel dettaglio del programma da segnalare

A luglio:

La rassegna culturale-letteraria “La stanza della seta” con una serie di appuntamenti curati da Cettina Giallombardo.

Gli appuntamenti già svolti voluti da Notturno D’Autore” con Ernesto Galli della Loggia e Concetto Vecchio (mentre Pietro Grasso sarà presente il 6 agosto).



Poi ci sarà spazio per la musica – un aspetto caratterizzante di questo cartellone – con il V Concerto “Sulle ali della musica” (il 22). Il 25 suonerà la pianista Dalia Fazio.

Il 26 luglio spazio all’impegno civile, ricordando Rita Atria. Un evento curato dall’associazione Ficarra, Bene Comune; ed il 27 “Fluoparty” a cura di un gruppo di giovani locali.

Il 28 ritorna “Nebrodi in Canto” che giunge alla sua IX edizione.

Il programma coordinata da Carmelo Agnello si declinerà in questa sua prima giornata su «Notte della lirica» un Concerto scenico per coro, solisti e pianoforte (presneti anche Salvatore Scinaldi e Elizabeth Norberg-Schulz). E a fine mese , il 30, Cantasicilia”.

E a tal proposito da calendarizzare – ma già è pronto – un evento d’arte contemporanea (non solo nelle vetrine) di rilievo e caratterizzante.

LE ANTICIPAZIONI DI AGOSTO

Un cartellone, quello di agosto, ancora da definire nella sua globalità.

Tra le date confermate

L’1. Serata Giovani, tra schiuma party e gonfiabili per i più piccoli;

Il 2. ballo in piazza con l’Orchestra XXL spettacolo; ed il 3, per la festa patronale, sul palco la Cover Band Gianna Nannini con spazi dedicati al Cabaret. Il 4 agosto Fiaccolata e Concerto bandistico, mentre il 5 agosto: “Manuela Villa in concerto”.

Queste ultime manifestazioni in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Annunziata.

Il 6 agosto l’appuntamento è con lo Zecchino d’oro, mentre l’8 si svolgerà il Concerto di Daniela Giaimo e Carmine Calabrese – Flauto e pianoforte.

Il 9. Luciano Fraita Show “Notte di san Lorenzo” mentre mercoledì 10 ritorna “Nebrodi in Canto” con Salvatore Scinaldi e il coro “Sine nomine” .

L’11 agosto si preannuncia interessante il monologo di Paolo D’Anna su Pasolini al Convento.

Nel programma frutto di svariate collaborazioni spazio anche al teatro.

il Teatro

Il 12 si va in scena con “Madame Elisir”, commedia in due atti di Antonio Puglisi. Sul palco il gruppo teatrale “Il laboratorio – Nella Natoli” mentre un’altra serata teatrale è prevista il 18 con la compagnia di Frazzanò.

Il 13 la Festa dell’Emigrante a cura della Pro Loco con la Kilimangiaro Band.

Il 14 agosto Spettacolo Musicale “Mio Fratello” con Nino Milia e Marco Corrao e mercoledì 17 il Carnevale Estivo.

Il 19 agosto si svolgerà Beldanzando – Premio Città di Ficarra – Borsa di studio Carmelo Mangano

Mentre il 21 Musica e Pane Cunsato a Matini.

Questo programma ancora è da definire, ma come sottolinea il sindaco, nasce dall’impegno con l’Unione dei comuni, il supporto della Proloco di Ficarra, dei gruppi giovanili e da una serie di collaborazione che spaziano a 360°.

Il 15 agosto, volutamente il programma a Ficarra non prevede nulla.

Una scelta non a caso.

In un clima di collaborazione, considerando il grande evento ferragostano di Brolo comune partner con Ficarra nell’Unione dei Comuni (Noemi in concerto sulla spiaggia), si è fatta la scelta che punta nel non soprapporre eventi.

Una scelta matura, coerente e seria.