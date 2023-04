PATTI – “La Donna dal Medioevo ad oggi” dal 23 al 27 aprile in onore della Regina Adelasia del Vasto

La collettiva d’arte allestita a Patti presso Palazzo Baratta nel cuore del centro storico, è patrocinata dal Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi

Saranno esposte opere d’arte, realizzate da artisti provenienti da tutta l’area consortile, ad esporre anche una pittrice di nazionalità Ucraina, inoltre si potranno ammirare tre abiti femminili storici, di inestimabile valore e di rara bellezza, risalenti ai secoli scorsi, provenienti dal Museo del costume e della moda Siciliana di Mirto. La mostra ideata per onorare la regina Adelasia del Vasto, sarà anche arricchita dall’esposizione degli stendardi Federiciani concessi dal comune di Montalbano Elicona.

“La mostra dedicata alla Regina Adelasia, rientra tra quelle iniziative patrocinate dal nostro ente, insieme al convegno di domenica 23 alle ore 11:00 che si svolgerà nel convento San Francesco e che vedrà la partecipazione della nota attrice Maria Grazia Cucinotta, oltre ad autorevoli relatori come la dott.ssa Monterosso, Nicola Calabria, Michele Fasolo e l’Arch. Miraudo. Con queste due iniziative, abbiamo voluto contribuire in collaborazione con il comune, la dicesi, l’associazione regionale Sicilia Antica e con la consulta giovanile di Patti ad arricchire il già prezioso calendario delle iniziative promosse dal comune che si svolgeranno nel mese di aprile, come l’attesissimo Street Food, che si svolgerà sul lungo mare a Marina di Patti.” Queste le dichiarazioni del consigliere Tripoli componente del consiglio d’amministrazione del Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi.