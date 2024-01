PATTI & MUSICA – Le ottave di Pitrè e “li tri surelli”, i gioielli della musica popolare di Marina di Patti

La creazione di eventi e spettacoli teatrali mi ha permesso di battere una strada quasi vergine nella riscoperta di questi documenti e dei vari testi.

Basti pensare che le pubblicazioni dei cosiddetti pionieri dell’etnomusicologia tra cui Pitrè, Vico, Salomone Marino restituiscono frammenti, ottave di canzoni anche senza partitura, leggende, rimaste dopo 150 o più dalla pubblicazione, praticamente sconosciute al grande pubblico.

Anche Patti esprime l’anima di un popolo che ha una pregnante devozione, religiosa, [si ricorda altresì l’importantissima restituzione del professore Sergio Bonanzinga di studi e registrazioni sulla festa di San Teodoro di Sorrentini e i riti musicali di guarigione curata da Nicola Calabria – ndr] che sa cantare d’amore con ottave quasi memoria petrarchesca con Parti suspiru me, parti e camina… va unni dda rosa lisciandrina… o ancora Vogghiu fari na littra di chiantu , n’autra di sospiru e di tormentu… unnè la bella ch’io adoru tantu?, e anche altri riferimenti a Storie e leggende come quella del Marinaio di capo Feto e motti e modi proverbiali “Palermu havi lu portu , Patti havi lu Piuppu, Ha da esseti di Patti la Pignata, pi fari la minestra sapurita … e come dimenticare la Ninna Nanna restituita da Vico “forse la più antica di Patti” Voca Voca Marinaru che lu Celu nun è chiaru…pri lu sonnu chi cal fai la ninna e fa la vò.

La stessa cosa dicasi per il disco Reportage di Patti Marina di Otello Profazio che nel 1978 registra a Patti Marina uno studio di canti, nenie, ballate filastrocche, racconti di guerra e del mondo popolare e musicale dell’antica Marina.

I due cantori erano Zu Paulu Betta, anziano cantore di barberia di 94 anni, che aveva partecipato alla Prima guerra mondiale e Antonia Barbera, accompagnati alla chitarra dal giovane docente di filosofia Gigi Crifò che volle insieme a Peppuccio Buzzanca che Profazio registrasse il famoso Lp.

Tra le varie di canzoni, emergono la perla della Tarantulá cantata da Zu Paulu Betta e che l’emerito etnomusicologo Sergio Bonanzinga ha annoverato tra gli ultimi esempi di tarantismo siciliano e C’erano tre sorelle, cantata da Antonia Barbera.

Questa versione si aggiunge incredibilmente agli esempi giá trascritti dal Meyerbeer e l’ultima di Bronte, registrata dallo stesso Bonanzinga negli anni 80.

Meyerbeer nel 1816 trascrive una versione reperita a Siracusa e si basa sulla notissima aria francese di “Malbrough s’en va t’an guerre”; probabile che il canto fosse giunto in Sicilia un secolo prima, all’epoca della dominazione sabauda dell’Isola e la sua origine potrebbe essere medievale. La peculiarità del brano risiede nell’ essere esempio di canto diffuso in Sicilia ma non appartenente alla tradizione popolare autoctona.

Nell’arco temporale che va dal 1816 al 1933, viaggió dall’area di provenienza piemontese/francese sino in Sicilia, come emerge dai recenti studi dello stesso Bonanzinga.

Ma questa scoperta è estremamente importante perché sbaraglia le erronee e superficiali interpretazioni di chi lo ritiene un testo canoro riferibile a filastrocche e cosa più grave di ascendenza siciliana!

Il genere è assolutamente ascrivibile, come asserisce il Bonanzinga a quello provenzale della ballata. L’interpretazione allegra di Antonia Barbera rivela inoltre, un contenuto dagli esiti positivi: il corteggiamento d’ amore si conclude con un lieto fine e non come in altre versioni in rimbrotti da parte di una delle famose sorelle.

Questa versione, tra l ‘altro, registra una simpatica restituzione della Signora Barbera a testimonianza della tradizione orale: invece di Pescator dell’onda la Signora canta Pescator di Londra con reazioni allegre da parte del pubblico.

Anche questa versione, trascritta per l’occasione dal Maestro Antonio Putzu è differente nella melodia dalle altre versioni conosciute.

Marina di Patti pertanto custodisce importanti testimonianze insieme ai frammenti che Pitrè raccolse nella seconda metà dell’Ottocento grazie al Sacerdote Caleca che molto probabilmente operó nella chiesa di Santa Caterina di Patti Marina.