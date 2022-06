PIRAINO – E’ il giorno della proclamazione: Salvatore Cipriano é il nuovo sindaco della città

Stamani il primo atto ufficiale dell’era amministrativa di Salvatore Cipriano.

Nell’aula consiliare pirainese è avvenuta la proclamazione del neo sindaco che davanti al presidente del seggio elettorale n° 1 ha ricevuto la consgna della fascia tricolore da parte del sindaco uscente Maurizio Ruggeri.

Completata anche la fase delle verifiche delle preferenze. Questi gli otto candidati della lista Lista Piraino Per Tutti che andranno in prima battura in maggioranza: Maria Teresa Maddalena, Ilenia Giordano, Emilio Traviglia, Pina Saggio, Sergio Corbino, Nino Foti, Giuseppe Calabria e Cesare Scaffidi. I 4 candidati della lista “Noi Che Amiamo Piraino”, che svolgeranno il ruolo di opposizione saranno Diego Cusmano (di diritto in quanto candidato sindaco), Fabio Marino, Federico Venuto e Giusy Marino.

Appena saranno definiti i ruoli di assessore comunali, già designati, pronti ad entrare il consiglio comunale Giuseppe Orlando e Lara Cusmano.

lo schema dei voti