SODDISFAZIONI – Antonino Armenio nuovo coordinatore IFSR Provincia di Messina – Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta

coordinatore IFSR Provincia di Messina

Antonino Armenio nuovo coordinatore IFSR Provincia di Messina – Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta. Fondatore nel 1994 della Casa Editrice e Tipografia “Armenio Editore”. La sua azienda, offre una vasta gamma di servizi per soddisfare le necessità della propria clientela nell’attività della stampa ed editoriale con professionalità e precisione. La casa editrice Armenio ha pubblicato libri che cercano di coinvolgere ed emozionare i lettori, inclusi lavori curati da educatori che attingono a varie fonti documentarie, è anche impegnato in eventi culturali, come la presentazione di libri che esplorano la storia vera del popolo siciliano e l’idea di nazionalità siciliana, sottolineando temi di libertà e per un futuro migliore.

Nino Armenio è titolare dell’azienda “Armenio & Partners” e della sede del “Polo Mediterraneo” della Provincia di Messina dell’Universitaria E-campus.

Entrato nel Rotary Club Patti – Terra del Tindari nel 2008 sin dall’inizio si è impegnato in tutte le attività rotariane con i vari incari di Club, ne è stato Presidente nell’a.r. 2019-2020, ha avuto diversi incarichi distrettuali come delegato ai Progetti dell’area Peloritana, è socio della “The World Fellowship of Rotarian Gourmets” della Cuisine n. 15 Sicilia-Malta, socio dello squadrone “Poseidon” Fellowship YFR Flotta Sicilia Malta, socio a Vita per la: “International Fellowship of Scouting Rotarians” – Sezione Italia-Svizzera, per il suo impegno profuso gli è stato conferito Il “Bronze Rotary Scout Award” ed è attualmente Segretario della IFSR del Distretto 2110.