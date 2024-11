VIABILITA’ – L’ammodernamento della S.S. 185 di “Sella Mandrazzi”

lavori in corso tra Mazzarrà Sant’Andrea e Novara di Sicilia

saranno completati entro luglio 2025

Procedono a pieno ritmo i lavori di messa in sicurezza e ammodernamento della Strada Statale 185 di “Sella Mandrazzi”, nel tratto compreso tra i comuni di Mazzarrà Sant’Andrea e Novara di Sicilia, in provincia di Messina. Gli interventi, affidati dall’ANAS S.p.A. all’impresa Ricciardello Costruzioni S.r.l. di Brolo, hanno preso avvio ufficialmente a marzo 2024 e si prevede che saranno completati entro luglio 2025.

un tratto lungo circa 10 chilometri

Il progetto di ammodernamento riguarda un tratto lungo circa 10 chilometri, risalendo la valle del torrente Mazzarà, tra quote che variano da 100 a 600 metri sul livello del mare.

L’obiettivo principale è migliorare la sicurezza stradale e ottimizzare la planimetria del tracciato, con interventi che includono l’adeguamento della carreggiata e la messa in sicurezza della strada.

Gli studi preliminari e i rilievi condotti dai progettisti incaricati dall’ANAS hanno identificato cinque tratti critici della S.S. 185 in cui è necessario intervenire. Le opere in corso comprendono la costruzione di muri di sostegno su fondazioni di pali, paratie di micropali, il ripristino della pavimentazione stradale, l’installazione di barriere di sicurezza e la sistemazione idraulica per mitigare i rischi legati all’acqua.

Ecco i principali interventi attualmente in esecuzione

Intervento n. 1 (dal km 7+760 al km 7+840): ampliamento della carreggiata per migliorare la sicurezza e agevolare il flusso del traffico.

ampliamento della carreggiata per migliorare la sicurezza e agevolare il flusso del traffico. Intervento n. 3 (dal km 9+830 al km 9+910): realizzazione di paratie con micropali per stabilizzare il terreno e prevenire smottamenti.

realizzazione di paratie con micropali per stabilizzare il terreno e prevenire smottamenti. Intervento n. 4 (dal km 15+220 al km 15+330): ulteriori paratie di micropali per consolidare la struttura stradale.

ulteriori paratie di micropali per consolidare la struttura stradale. Intervento n. 5 (dal km 17+715 al km 17+940): lavori a monte e a valle per la messa in sicurezza definitiva del tratto.

Questi interventi puntano a garantire la massima sicurezza per chi percorre la S.S. 185, migliorando la viabilità e mitigando i rischi connessi alle frane e agli smottamenti, fenomeni frequenti in questa area. I lavori si concentrano non solo sulla stabilizzazione del terreno, ma anche sul miglioramento della pavimentazione e delle protezioni laterali. L’ANAS, insieme all’impresa esecutrice, prosegue i lavori con l’obiettivo di rispettare i tempi previsti, consapevole dell’importanza di questa arteria stradale per la mobilità e lo sviluppo locale.

Un’attenzione particolare è stata posta nell’individuazione delle fasi esecutive affinché rimanga in esercizio la viabilità del tratto stradale interessato dai suddetti interventi. Per tale motivo le lavorazioni sono state suddivise in due fasi esecutive, consentendo il transito dei veicoli a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Gli i interventi, da tempo attesi, rappresentano un significativo passo avanti per la sicurezza stradale della zona.