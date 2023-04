1 MAGGIO A CAPO D’ORLANDO – Ricco programma di eventi

A Capo d’Orlando, quest’anno si celebra la Festa del lavoro con un evento speciale interamente dedicato alla cultura, alla musica e alla gastronomia.

Il 1° maggio è una data di grande importanza per i lavoratori di tutto il mondo, una giornata dedicata alla celebrazione del valore del lavoro e dell’impegno profuso quotidianamente da chi si dedica con passione alla propria attività.

Un’occasione unica per scoprire le bellezze della nostra terra e per riflettere sui temi del lavoro e della pace.

Vi invitiamo, pertanto, a partecipare alla Festa del lavoro, che si svolgerà il 1° maggio nei pressi del Comunale di Capo d’Orlando, in via Francesco Crispi – angolo Via Vittorio Emanuele (isola pedonale – ex Bar del Corso), dalle ore 10:00 fino a tarda sera.

La giornata sarà caratterizzata da un ricco programma di eventi, pensati per soddisfare tutti i gusti e le esigenze.

Tra le attività previste, segnaliamo lo spazio bambini, animato dall’Associazione “Creazioni Artigianali”, che offrirà laboratori e attività varie, per intrattenere i più piccoli e farli divertire in tutta sicurezza.

Da non perdere il “Viaggio nei Sapori dei Nebrodi”, un percorso culinario-culturale ideato da Piero Di Maria e Tindaro Germanelli della CNA Nebrodi ed Eurofiere, che vi condurrà alla scoperta dei produttori artigianali dei Nebrodi e delle loro eccellenze gastronomiche. Tra le prelibatezze che potrete assaggiare, ci sono il salame di Sant’Angelo, il Suino nero dei Nebrodi, il vino delle Cantine Amato, gli arancini al nero dei Nebrodi di Divini Sapori, i dolci della Nici Pasticceria e il gelato “Sapore di Sale”, unico nel suo genere e creato da Maurizio Cucinotta.

La Festa del lavoro 2023 è partecipazione grazie all’importante dibattito sulla salute e la sicurezza sul lavoro, sulla precarietà nel pubblico impiego e sui temi sindacali. Il dibattito sarà moderato da Franco Perdichizzi, giornalista professionista, che condurrà gli interventi degli esperti e delle autorità presenti.

Per la musica dal vivo Marco Corrao e Nino Letizia hanno creato un programma dedicato alla Sicilia, alla sua cultura e al mondo del lavoro. In particolare, gli spettatori potranno assistere ai concerti de Il Tamburo di Aci, Giampiero Amato e About Folk, nonché delle talentuose Valentina Wakonda Romano e Nadia Impalá. La serata sarà arricchita dalla performance di Oriana Civile in “Bianca” e dal coinvolgente dj set di Raffaele Trimarchi e dalle canzoni di Novo.

Vi aspettiamo numerosi il 1° maggio per festeggiare insieme la Festa dei Lavoratori e scoprire i tesori della nostra terra.

Venite a festeggiare con noi!

