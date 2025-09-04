INCONTRI FORMATIVI – Il Raduno Regionale Still I Rise Sicilia

Lo scorso sabato 30 agosto, presso la sala Rita Atria di Brolo, si è tenuto il primo raduno regionale dei volontari del Gruppo Sicilia di Still I Rise. L’incontro ha visto la partecipazione attiva dei volontari provenienti dalle province di Palermo, Messina e Catania.

É stato presentato il progetto Insieme

La giornata si è aperta con un piccolo rinfresco, seguito da un momento formativo durante il quale i referenti di ciascun team hanno illustrato le proprie attività, cercando di orientare i nuovi volontari nella scelta del percorso più adatto ed interessante per loro. Dal team educazione al team social, ogni volontario ha esplorato gli obiettivi e i compiti di ogni sottogruppo. Successivamente i volontari hanno dedicato una parte della giornata alla conoscenza, per rafforzare la cooperazione e le loro relazioni, attraverso un gioco, conclusosi con la creazione di una grande rete, metafora fondamentale dell’agire di un volontario.

É stato inoltre presentato il progetto Insieme, un progetto di educazione civica da proporre nelle scuole con tre moduli pratici tra cui scegliere: modulo lettura, modulo fotografia e modulo cittadinanza.

https://www.stillirise.org/news/insieme-format-educativo-scuole-italiane/

La parte conclusiva dell’incontro è stata dedicata al brainstorming e alla programmazione degli eventi e delle campagne di sensibilizzazione previste per il 2025 sul territorio siciliano.

Alle 17:30 è stato organizzato un evento aperto alla cittadinanza, durante il quale i volontari hanno presentato la missione di Still I Rise. L’evento si è concluso con un momento di dialogo e confronto, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità di Brolo e dintorni, sull’importanza del volontariato in favore dell’educazione, della giustizia sociale e della solidarietà.

A PROPOSITO DI STILL I RISE



Still I Rise è un’organizzazione no-profit che offre istruzione di eccellenza ai bambini profughi e vulnerabili nel mondo. Attraverso le sue Scuole di Emergenza e le Scuole Internazionali, propone un rivoluzionario metodo educativo in grado di contribuire alla fine della crisi scolastica globale. Still I Rise ha sede in Italia ed è operativa in Nord Ovest della Siria, Kenya, RDC, Colomia, Yemen e India.