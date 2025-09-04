RACCUJA – Sabato la terza edizione della rievocazione storica “I Branciforti conti di Raccuja”

Sabato 06 settembre Raccuja sarà il palcoscenico della terza edizione della rievocazione storica “I Branciforti conti di Raccuja”, evento organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Dominus Fortitudo.

Una giornata che farà immergere nell’atmosfera di un tempo passato che ha reso prezioso questo borgo.

La rievocazione storica farà rivivere il momento dell’arrivo di Nicolò Branciforti, della moglie Giovanna Lanza e di tutti i cortigiani al seguito nel castello di Raccuja, con una raffigurazione in grado di far rivivere i fasti della corte. La rappresentazione scenica sarà caratterizzata dall’utilizzo di costumi relativi all’epoca di riferimento, il set scenografico “naturale” si svilupperà nelle vie del centro storico e troverà nei due monumenti principali del territorio, legati al nome del potente casato, il castello e la chiesa Madre, i luoghi simbolo della festa cinquecentesca per celebrare l’arrivo della regale coppia.

La giornata alle inizierà alle 10.00 con l’apertura del campo arcieri seguita nel pomeriggio alle 17.30 dalla suggestiva sfilata del corteo storico con la partecipazione di quasi cento figuranti provenienti da tutta la Sicilia. Saranno presenti le delegazioni dei cortei storici di Raccuja, Santa Lucia del Mela e San Piero Patti, gruppi di Musici e Sbandieratori di Nicosia.

Ci saranno poi giocolieri, fachiri e uno spettacolo di fuoco per incantare grandi e piccini. Un’occasione unica per riscoprire la storia racchiusa nel borgo di Raccuja e trascorrere un’intera giornata all’insegna dell’arte, della musica e del divertimento.

I gruppi presenti:

Gruppo Storico “Dominus Fortitudo” di Raccuja

Corteo Storico Federico IV d’Aragona di San Piero Patti

Associazione “Antiche Torri” di Santa Lucia del Mela

Gruppo ASD “Alma Bailante” di Patti

Sbandieratori e Musici “Civitas Nicosiae” di Nicosia

La “Compagnia Magma” Musici, giullari e giocolieri del Medioevo

Gruppo Arcieri di San Marco d’Alunzio