MESSINA – Federico Basile sindaco & la “Giunta della continuità”

– di Corrado Speziale –

Mentre per l’ufficialità dei dati riguardo al Consiglio comunale si registra un ritardo senza precedenti, a Palazzo Zanca si sono insediati sindaco e Giunta. Unica novità: l’assessore Francesco Gallo nominato vicesindaco. Per il resto, tutti gli assessori portano con sé le loro deleghe precedenti.

Com’era già annunciato, confermati in Giunta Alessandra Calafiore, Francesco Caminiti, Letteria Cannata, Vincenzo Caruso, Francesco Gallo, Massimiliano Minutoli, Salvatore Mondello, Dafne Musolino e Carlotta Previti. I “neo” assessori hanno prestato giuramento dentro un Salone delle Bandiere gremito. Assente l’ex sindaco Cateno De Luca.

Il sindaco Basile: “Sarà una stagione amministrativa legata alla continuità dei risultati che abbiamo ottenuto”.

44.937 voti con una percentuale del 45,54 per cento. I votanti sono stati 106.438, pari al 55,42 per cento. Messina, o quella “mezza”, se vogliamo, città interessata alle elezioni amministrative, ha eletto il proprio sindaco con un risultato schiacciante.

Federico Basile, 44 anni, laureato in Economia e Commercio, commercialista e funzionario all’Università di Messina, ieri è stato proclamato sindaco, mentre oggi è toccato alla Giunta prestare giuramento in un Salone delle bandiere gremito. Con un’assenza che si faceva notare e che dava “respiro”: quella di Cateno De Luca. Lui li ha nominati e lanciati verso il successo. Adesso, un passo indietro, almeno per questa cerimonia, dopo aver ieri egli stesso “incoronato” il suo successore.

Questa la “rinnovata” Amministrazione della Città dello Stretto: il sindaco Federico Basile tiene a sé le deleghe ai Rapporti con il Governo e le Istituzioni Regionale e Nazionali; Finanza; Partecipate e Programmazione Economica; Contrasto all’Evasione ed Elusione Tributaria Locale; Rapporti con il Consiglio Comunale; Risorse Umane; Polizia Municipale e Sicurezza Urbana. A Francesco Gallo, nuovo vicesindaco, vanno Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici; Politiche Sportive; Spettacoli e Grandi Eventi cittadini; Rapporti con gli Enti Teatrali e Musicali; la Costituzione della Fondazione per la promozione paesaggistica e culturale della città; Cerimoniale e Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

Le altre deleghe. Alessandra Calafiore: Politiche Sociali e del Volontariato; Rapporti con Messina Social City; Politiche della Casa; Politiche della Salute; Politiche Agroalimentari; Rapporti con le Istituzioni Religiose. Francesco Caminiti: Pianificazione ed Efficientamento Risorse Idriche ed Energetiche; Rapporti con AMAM; Pianificazione Infrastrutture Ciclo Rifiuti; Realizzazione ed Efficientamento Reti e Sottoservizi; Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Comunale e Rapporti con Patrimonio Messina SpA; Difesa del Suolo; Informatizzazione e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; CED; Transizione Ecologica. Letteria Cannata: Politiche Giovanili; Formazione; Baratto Amministrativo; Banca del Tempo; Pari opportunità. Vincenzo Caruso: Politiche Culturali; Turismo e Brand Messina; Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Fortificato di Messina; Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari; Toponomastica. Massimiliano Minutoli: Manutenzione Beni e Servizi; Arredo Urbano e Spazi Pubblici; Cimiteri; Acquario e dimora per gli animali; Protezione Civile; Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; Pronto Intervento; Interventi Igienico Sanitari; Servizi al Cittadino; Volontariato del settore degli animali; Volontariato del settore della Protezione Civile; Rapporti con le Municipalità ed i Comitati Civici. Salvatore Mondello: Infrastrutture e Lavori Pubblici; Edilizia Pubblica e Privata; Mobilità Urbana e Extra Urbana; Pianificazione Urbana e Programmi Complessi; Piano strategico urbano e dello Stretto; Risanamento e rapporti con ARISME; Rivitalizzazione e Decoro Urbano; Beni Culturali ed Ambientali; Ponte sullo Stretto; Rapporti con le Forze dell’Ordine e le Forze Armate. Rapporti con ATM SpA. Dafne Musolino: Contenzioso; Attività Produttive e Promozionali (Agricoltura, Pesca, Artigianato, Industria, Commercio, Mercati); Politiche Ambientali e Rapporti con Messina Servizi Bene Comune; Politiche del Mare; Beni Demaniali Marittimi e Fluviali; Casinò del Mediterraneo; Attuazione decentramento amministrativo. Carlotta Previti: Smart City; Individuazione, Programmazione, Monitoraggio e Rendicontazione Fondi Extra Comunali; Pianificazione strategica Fondi Europei 2021-2027; Rapporti con le Istituzioni Europee; Rapporti con l’Università.

“Grazie per il calore che continuate a dimostrarci. Da ieri è cominciata questa nuova avventura che mi vede, ci vede, vi vede, protagonisti verso una stagione amministrativa legata alla continuità dei risultati che abbiamo ottenuto. Una stagione amministrativa particolare perché con questa elezione e questo risultato, sia del sindaco che del Consiglio comunale, la città ha voluto dare un forte segnale non solo alla politica ma soprattutto ai risultati ottenuti”. Così, il sindaco Federico Basile ha introdotto la cerimonia di proclamazione delle Giunta. “In questi anni di lavoro – ha proseguito Basile – i frutti si sono visti e i miei concittadini hanno capito qual era la strada che volevamo continuare a seguire. Questo mi emoziona, perché mi dà un ulteriore carico di responsabilità nell’amministrare e rappresentare la mia città e soprattutto la responsabilità di continuare a portare risultati che non si erano mai visti in oltre 20 – 30 anni. È importante che questo impegno continui insieme a voi ancora più forte per dare veramente un rilancio a questa città, perché lo merita”.

Il commento sulla Giunta: “Una squadra di rilievo che ha sempre lavorato a testa bassa con la quale ci siamo conosciuti da un punto di vista politico, amministrativo, ma anche davanti a una pizza… È una squadra che col cuore ha portato avanti risultati mai visti prima, che sa già dove mettere mani. Poco fa mi hanno già chiesto le chiavi delle stanze per andare a lavorare”.