PLACIDO SALAMONE – “La gastronomia e la tradizione pasticcera austriaca nell’ Italia borbonica”

L’imprenditore siciliano Placido Salamone relatore a Feldkirch, promuove la cultura gastronomica del Sud Italia

di Letizia Passarello

Il cibo unisce i popoli, permette un confronto sulle differenze e gli elementi di affinità. L’ Italia, giardino d’Europa nel sec. XVIII° fu un laboratorio artistico e gastronomico eccezionale, grazie soprattutto al ruolo di importanti dinastie regnanti nelle cui corti operavano autentici maestri del gusto dalla cui creatività’ nacquero capolavori culinari che hanno rivoluzionato la tradizione gastronomica italiana.

Su questo interessante aspetto della storia europea ed italiana al centro di molti dibattiti, un interessante approfondimento verra’ affrontato martedi 24 settembre alle ore 19:00 presso il Teatro “Am Saumarkt” nella cittadina di Feldkirch, in Austria in una conferenza dal titolo ” La gastronomia e la tradizione pasticcera austriaca nell’ Italia borbonica” organizzata dal circolo della Societa’ Dante Alighieri di Feldkirch ed illustrata da Placido Salamone di Casaleni, relatore della serata e continuatore di una gloriosa tradizione di imprenditori agricoli siciliani che nel rispetto della tradizione e dei dettami dell’agricoltura biologica conduce la sua azienda Casaleni Natural Bio.

I Borbone(1734-1860) che hanno regnato sulla città di Napoli e la Sicilia hanno lasciato un’impronta indelebile che si riflette tutt’ora nella gastronomia,cultura, architettura e tradizioni locali dell’Italia del Sud.“

Un lungo viaggio quindi per parlare della sua terra per cui nutre un amore incondizionato. Salamone, infatti, dal 2016 e’ presidente del Comitato La Torre dell’ Arte e del Gusto e fondatore del canale Torre del Gusto Channel con lo scopo di promuovere la cultura gastronomica siciliana e Meridionale in tutto il mondo.

Dopo la conferenza ci sara’ la possibilità di gustare i prodotti tipici siciliani della Casaleni Natural Bio che per l’ occasione presentera’ un nuovo prodotto in entrata ” il Sugo delle Due Sicilie” risultato dell’ incontro bilanciato di ingredienti espressione tipica delle diverse regioni del Sud Italia, pomodoro sammarzano, olive di Gaeta, olio siciliano, peperoncino calabrese, capperi delle Eolie, alici salate napoletane e fichi secchi della Puglia. Un occasione per commemorare inoltre la visita tre anni fa di S.A.R. la principessa Beatrice di Borbone allo stabilimento ed al punto vendita della Casaleni Natural Bio.