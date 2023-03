150 BAMBINI PER SIGHT FOR KIDS – Campagna prevenzione dell’ambliopia

Insieme possiamo…Lions Capo d’Orlando, Comuni e Scuola per la vista dei bambini

Nelle attività lionistiche del Lions Club Capo d’Orlando, presidente prof.ssa Angela Portale, non poteva mancare il progetto Lions di screening visivo e ortottico per prevenire l’occhio pigro, Sight for kids, e per individuare precocemente le patologie che possono essere interferire nello sviluppo della visione in età pediatrica.

150 bambini tra i 3 e 5 anni degli Istituti dell’Infanzia dei Comuni di Capo d’Orlando, Sant’Angelo di Brolo, Naso e Sinagra sono stati visitati dalla dott.ssa Marisa Briguglio, oculista pediatrica e Delegata Distrettuale 108 YB Sicilia, e dal dott. Scafidi Carmelo, ortottista e componente Direttivo SMO ( Società Mediterranea di Ortottica). I bambini sottoposti allo screening della durata di pochi minuti hanno partecipato attivamente, in maniera giocosa, nelle varie giornate.

Soddisfatti gli insegnanti e soprattutto i genitori per il progetto che mira proprio a stimolare a fare la visita oculistica in età pediatrica, sin dai 3 anni e prima dell’entrata alla scuola primaria per poter intervenire precocemente e tempestivamente nella cura dell’ambliopia.